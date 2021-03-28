Süveyş Kanalı'ndaki kriz büyüyor

Mısır yönetimi, Türkiye'den gelen yardım teklifini kabul etmedi. Kanaldaki sorunun çözülmesini bekleyen 321 gemi var.

Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı Ever Given isimli 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturması, dünya ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Geçişlerin durması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

321 GEMİ SIRADA BEKLİYOR

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı’ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizin bir an önce çözülmesi için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifinde bulunulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yardım tekliflerini kabul etmediklerini duyurdu.

Medbuli, kanaldaki gemi trafiğinin en kısa sürede normale dönmesini umduklarını söyledi.

KURTARMAYI BAŞARAMADILAR

Kanalda geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalarda en az 8 büyük römorkör ve kazı ekipmanı kullanılırken, şu ana kadar söz konusu çabaları başarısız oldu. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yükselen dalgaları kullanarak gemiyi kurtarmak için en az 2 girişimde bulunulacağı öne sürüldü.

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ÇİN'DEN HOLLANDA'YA GİDİYORDU

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given, Çin’den Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi.