Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
443.692
1.46%
EXEN Coin
18.57
4.73%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    Süveyş Kanalı'ndaki kriz büyüyor

    Süveyş Kanalı'ndaki kriz büyüyor

    Mısır yönetimi, Türkiye'den gelen yardım teklifini kabul etmedi. Kanaldaki sorunun çözülmesini bekleyen 321 gemi var.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı Ever Given isimli 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturması, dünya ticaretine büyük bir darbe vurdu.

    Geçişlerin durması nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

    321 GEMİ SIRADA BEKLİYOR

    Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı’ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi.

    Süveyş Kanalı ndaki kriz büyüyor #1

    TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

    Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizin bir an önce çözülmesi için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifinde bulunulmuştu.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, yardım tekliflerini kabul etmediklerini duyurdu.

    Medbuli, kanaldaki gemi trafiğinin en kısa sürede normale dönmesini umduklarını söyledi.

    Süveyş Kanalı ndaki kriz büyüyor #2

    KURTARMAYI BAŞARAMADILAR

    Kanalda geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalarda en az 8 büyük römorkör ve kazı ekipmanı kullanılırken, şu ana kadar söz konusu çabaları başarısız oldu. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yükselen dalgaları kullanarak gemiyi kurtarmak için en az 2 girişimde bulunulacağı öne sürüldü.

    Türkiye'nin acil müdahale gemisi Nene Hatun VİDEO

    Süveyş Kanalı ndaki kriz büyüyor #3

    ÇİN'DEN HOLLANDA'YA GİDİYORDU

    Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given, Çin’den Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi.

    Süveyş Kanalı ndaki kriz büyüyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir