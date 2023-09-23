Suzan Sabancı Dinçer'den ekonomi değerlendirmesi: Türkiye, Avrupa'nın en dinamik ülkesi Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Avrupa'da Türkiye'den daha dinamik bir ülke olmadığını ve gelecekte ülkemizin eski cazibe merkezi olma özelliğini yeniden kazanacağını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en finans sektöründe önemli bir yere sahip bankalarından biri olan Akbank, 75'inci yılını kutluyor...

Bu kapsamda çeşitli etkinliklerle iş dünyası temsilcileri bir araya gelirken Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Oksijen gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Akbank'ın öneminden, sektördeki ağırlığına ve dünyadaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dinçer, Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğe yönelik de tespitlerini dile getirdi.

Başarılı iş kadını Dinçer, '2024'te enflasyon beklentiniz nedir?' sorusunu da cevapladı.

Dinçer, bu konuda düşüncelerinin olumlu olduğunu söyledi.

"2024'te enflasyonun kontrol altına alınacağını düşünüyorum"

Dinçer şöyle konuştu:

"Yeni kadroları ve alınan son kararlanı olumlu buluyorum ve bunun uluslararası piyasalardaki yansımaları da pozitif karşılanıyor. Fitch de yeni karar aldı, Türkiye'nin büyüme rakamı beklentisini revize etti.

2024'te enflasyonun kontrol altına alınacağını ve yavaşça aşağı ineceğini düşünüyorum. Türkiye çok kıvrak ekonomiye sahip. Doğru kararlar ile Türkiye ekonomik güç olacaktır.

"Avrupa'da Türkiye kadar dinamik ülke yok"

Avrupa'da dinamik ülke yok. Türkiye'nin dinamizmi, iç ekonomisinin canlılığı, yenilikçi yanları, yeni oluşan güçlü ekonomik kadrosu ve istikrarlı yönetimle ülkenin cazibe merkezi olmasını bekliyorum.

Bir ülkenin gelişmesi için en önemli unsur o ülkenin bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektörümüz Türkiye'de son derece kuvvetli. 2024'ü hem Türkiye için hem de sektör için ekonomik anlamda pozitif görüyoruz."

"Uluslararası ticaretin merkezindeyiz"

Türkiye'nin çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten Dinçer, "Türkiye genç, potansiyeli olan, gelişime açık bir piyasa ekonomisi. Gelecekte de muazzam bir büyüme potansiyeline sahip. Avrupa'nın en dinamik ülkesi. Türkiye, en az 2050 yılına kadar artması beklenen genç ve dinamik nüfusuyla ön plana çıkıyor; bu da demografik bir fırsat penceresi niteliğinde.

Ülkemizde artan bir şekilde Ar-Ge faaliyetleri ve yenilikçi girişimler var. Genç girişimcilerimizin global başarı haberlerini alıyoruz. Türkiye'nin zaten halihazırda önemli kapasite ve bilgi birikimine sahip olduğu otomotiv, beyaz eşya gibi alanlar da var.

Coğrafi konum ve iklim sayesinde yenilenebilir enerji gibi alanlarda da önemli bir avantaja sahip. Uluslararası ticaretin merkezindeyiz.

Komşularımız dünyanın en önemli pazarları. Bu durumun artan bir şekilde önem kazanmasını bekliyorum. Yine aynı şekilde ülkemiz bir enerji koridoru olma iddiasını koruyor. Bu konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

"Türkiye vazgeçilmez bir pazar"

Türkiye'nin de ABD için vazgeçilmez bir pazar olduğunu belirten Dinçer, "Türkiye bence ABD için vazgeçilmez bir pazar. Hem borsaya yatırımcı gelecektir hem de doğrudan yatınımcılar olacağını da düşünüyorum. Körfez ülkeleri, Katar vs de aynı şekilde. Şu anda dolar bazında Türkiye'de değerler çok düşük, ciddi potansiyel var. Büyük yatırımcılar hacimli hisse ister, bankacılık sektörü ilgi görecektir." diye konuştu.