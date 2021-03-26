TAGEM Tarımsal Ar-Ge projelerine 100 milyon liralık destek verdi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2007'den bugüne kadar 455 projeye toplam 100 milyon 500 bin liralık destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) göre, Bakanlık, 2007 yılında Ar-Ge Destek Programı uygulanmaya başladı.

Programa, üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, STK'ler, meslek kuruluşları ve özel sektör (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilirken, gerçek kişilerden başvuru alınmıyor.

AR-GE ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK AMAÇLANDI

Programla amaçlanan hedefler, tarımsal Ar-Ge alanında özel sektörün altyapısını geliştirmek, kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin ticarete ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak oldu.

PROGRAMA 2 BİN 101 PROJE BAŞVURDU

Program kapsamında 2007'den bugüne kadar toplam 2 bin 101 proje başvurusu alındı. Özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait 455 projeye toplam 100 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Söz konusu projelerden 343'ü sonuçlandırıldı, 112'si ise devam ediyor.

Destek programı çerçevesinde 2020 yılında ise 16. proje çağrısı kapsamında 205 proje başvurusu yapıldı. Projelerden 27'sinin desteklenmesine karar verildi.

EN FAZLA BAŞVURU ÜNİVERSİTELERDEN

Geçen yıl programa en fazla başvuru 124 projeyle üniversitelerden tarafından yapıldı. Bunu 72 ile özel sektör, 5 ile STK ve 4 projeyle TÜBİTAK izledi.

300 BİN LİRA İLE 1 MİLYON LİRA ARASINDA DESTEK SAĞLANIYOR

Program kapsamında öncelikli konu gruplarına göre 300 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen miktarlarda destek sağlanıyor. Makine teçhizat, sarf, seyahat ve hizmet alımı kalemlerine destekleme ödemesi yapılıyor.