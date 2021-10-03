Tahıl ürünlerinde biyoçeşitlilik hedefleniyor

Türkiye'de biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen tahıl ürünlerinin çeşitlerinin artırılmasına yönelik çalışalar gerçekleştiriliyor.

Biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen tahıl ürünlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında 2002'den bu yana tohum, buğday, arpa, nohut, bulgur, mısır, siyez ürünlerinde 184 projeye toplam 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.

TÜBİTAK TAHILDA BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

TÜBİTAK, sanayiye yönelik destek programları kapsamında 2002'den bu yana tohum, buğday, arpa, nohut, bulgur, mısır, siyez ürünlerinde 113 firma ve 6 üniversitenin 184 projesine toplam 110 milyon lira hibe desteği verdi. Kurumun akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında ise 19 yılda bu ürünler için 365 projeye 255 milyon 100 bin lira destek sağlandı.

Islah çalışmaları kapsamında ise söz konusu dönemde buğday, arpa, nohut, bulgur, mısır, siyez ürünlerinde 15 firma ve 1 üniversitenin 23 projesine toplam 20 milyon 700 bin lira hibe verilirken, akademi ve kamuya yönelik destek programları kapsamında 67 projeye 49 milyon 800 bin lira ödeme yapıldı.

ANTRAKNOZ HASTALIĞINA DAYANIKLI TÜR ISLAH EDİLDİ

Bu anlamda TÜBİTAK ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü iş birliği sayesinde Türkiye'de nohut üretimini kısıtlayan ve yüzde 100'e varan verim kayıplarına yol açan antraknoz hastalığına dayanıklı Atabay, Tunç ve Göktürk isimlerinde yeni nohut çeşitleri ıslah edildi.

KAVUZSUZ ARPALARIN TÜKETİM ALANLARI GENİŞLİYOR

Türkiye'de kavuzsuz arpa ıslah çalışmaları 1997’de başladı. Melezleme sonunda elde edilen kavuzsuz hatlar Orta Anadolu’nun farklı yerlerinde verim ve bölge verim denemelerine alındı.

ÖZEN VE YALIN İSİMLERİ İLE KILAVUZ ARPALAR TESCİLLENDİ

Yazlık hatlar içerisinden öne çıkan, verim ve kalite yönüyle üstün performans gösteren bir hat, 2012'de "Özen" ismiyle Türkiye'nin ilk tescilli kavuzsuz arpası olarak hizmete sunuldu. Bunun ardından, kışa dayanımı iyi, yüksek verim potansiyeline sahip İç Anadolu ve geçit bölgelerinin yarı taban ve taban alanlarına önerilen bir diğer hat, 2014'te "Yalın" ismiyle tescil ettirildi.

SİYEZ BUĞDAYI ÖNEM KAZANDI

Kars ve Doğu Anadolu'da Kavılca, İç Anadolu'da "Gacer" ismiyle bilinen siyez buğdayı ise Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilebiliyor.

Genellikle kıraç, toprak derinliği az olan alanlarda daha iyi performans gösteren ve Kars başta olmak üzere Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaygın yetiştirilen buğdayın, son yıllarda "sağlıklı gıda" olarak nitelendirilmesi ve Bakanlığın başlattığı "Ata Tohumu Projesi" ile önemi arttı.