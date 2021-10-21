Tahtakale'de faiz indirimi sonrası yaşananlar

Türkiye'nin döviz denince akla gelen ticaret merkezlerinden Tahtakale'de, faiz indiriminin ardından hareketli dakikalar yaşandı.

Merakla beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından faiz kararı açıklandı.

FAİZLER 200 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Piyasalarda hakim olan 100 baz puanlık indirimin aksine 200 baz puan indirime gidilerek faiz oranı yüzde 18'den yüzde 16'ya çekildi.

KARAR PİYASALARI SALLADI

Beklentinin dışında gelişen 200 baz puanlık indirim, piyasalarda çalkantıya neden oldu.

Döviz kurlarında anlık yukarı yönlü hareket, Tahtakale'de de hareketliliğe neden oldu.

DOLAR/EURO TARİHİ SEVİYELERİ GÖRDÜ

MB'nın kararının ardından TL karşısında dolar 9.48, euro 11.05, sterlin 13.09 TL'yi görürken gram altın ise 545 liraya kadar yükseldi.

TAHTAKALE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Anlık dalgalanmada Tahtakale'de yaşanan hareketlilik ise kameralara yansıdı.

Bazı döviz büroları, dalgalanmalar nedeniyle tabelalarını kapatmak zorunda kaldı.

Dalgalanmanın ardından dolar 9,40, euro 10,95, gram altın ise 538 seviyelerinden işlem görüyor.