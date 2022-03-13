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- Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki 13 Mart Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 13:13
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Altın, haftanın son gününde düşüş yaşadı.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Bugün gram altın 942 liradan işlem görürken çeyrek ise 1553 lira oldu.
Peki 13 Mart 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
13 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 941,84
SATIŞ: 942,12
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.530,00
SATIŞ: 1.553,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.095,00
SATIŞ: 6.186,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.057,00
SATIŞ: 3.104,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 6.127,47
SATIŞ: 6.218,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 855,04
SATIŞ: 866,21
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.982,26
SATIŞ: 1.982,93