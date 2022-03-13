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    Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki 13 Mart Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:13
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    Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Altın, haftanın son gününde düşüş yaşadı.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 942 liradan işlem görürken çeyrek ise 1553 lira oldu.

    Peki 13 Mart 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    13 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 941,84

    SATIŞ: 942,12

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.530,00

    SATIŞ: 1.553,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 6.095,00

    SATIŞ: 6.186,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 3.057,00

    SATIŞ: 3.104,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 6.127,47

    SATIŞ: 6.218,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 855,04

    SATIŞ: 866,21

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.982,26

    SATIŞ: 1.982,93

     

    Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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