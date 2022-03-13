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Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Tahtı sallandı! 13 Mart 2002 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Altın, haftayı düşüşle kapattı. Peki 13 Mart Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?