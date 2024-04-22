TAİD: Ağır ticari araç satışında hareketlilik bekleniyor Ağır Ticari Araçlar Derneği, 2024'ün ilk çeyreğine dair bir değerlendirmede bulunarak, elektrikli ve otonom araçlar gibi gelişen teknolojilerin sektörü nasıl etkilediğine değindi.

AA

Ağır ticari araçlar sektöründe yılın ilk çeyreğinde pazar daralırken 2024'ün gelecek dönemlerinde hareketlilik öngörülüyor.

Ağır Ticari Araçlar Derneği'nden (TAİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Hoşgören, üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıda 2024'ün ilk çeyreğini değerlendirdi.

Hoşgören, yılın ilk çeyreğindeki ağır ticari araç pazarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında daraldı. Bu dönemde satışı gerçekleştirilen toplam araç sayısı 10 bin 121 olurken yılın diğer çeyreklerinde ise bir ivmelenme bekleniyor.

"Sektörün 2023 ihracat tutarı 30 milyar dolar düzeyinde"

Burak Hoşgören, TAİD üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, sektörün 2023 ihracat tutarının 30 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

TAİD olarak ithal edilen ve Türkiye'de üretilen pek çok ticari araç üreticisini aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu markaların hepsi de Türkiye'de birçok farklı sektörün yükünü taşıyor, yerel üretime ve istihdama destek oluyor. Öte yandan araç kullanıcılarımız da ülke üretimi ve ihracatına katkı sağladığı için sektörümüz, stratejik bir öneme sahip bulunuyor.

Tüm dünyadaki sürdürülebilirlik politikaları uygulanıyor

Hoşgören, Avrupa Birliği (AB) ve tüm dünyadaki sürdürülebilirlik politikalarını uygulamak durumunda olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

İklim krizinin yarattığı zorlukları ele almak adına dünya, karbon nötr olma hedefine kararlılıkla ilerliyor. Bunun paralelinde, teknolojideki gelişmeler de mobiliteyi radikal bir biçimde dönüştürüyor. Bu da yenilik, verimlilik ve güvenlik açısından bizlere benzersiz fırsatlar sunuyor. Sonuç olarak lojistik ve taşımacılık tarihinde son derece önemli bir dönüşüm dalgası yaşıyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar gibi gelişen teknolojiler, sürdürülebilir uygulamalara duyulan acil ihtiyaçla birleşerek iş yapış tarzımızı yeniden şekillendiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)