Takım tezgahı siparişleri yüzde 54 arttı

Salgın döneminde dünyada büyük makine üreticilerinin ara vermesine karşın Türkiye’de üretimin devam etmesi, dünya sanayicilerini Türkiye’ye yöneltti.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), üretimini yüzde 20 artıran yerli takım tezgahları sanayicisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7’lik büyümeye ciddi katkı sunduğunu belirtti.

"TAKIM TEZGAHLARI SANAYİSİ TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLIYOR"

TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, Türkiye’nin büyümesine önemli katkı sağlayan sektörlerden birinin de takım tezgahları sanayisi olduğuna dikkati çekti.

Varlık, pandeminin başlamasıyla birlikte Çin’in dünya piyasalarına sunduğu makine-teçhizat fiyatlarında artış olduğunu, Hindistan ve Avrupa’da da üretime ara verildiğini belirterek, buna karşın Türkiye’de üretimin durmadığını ve makine-teçhizat almak isteyen ülkelerin Türkiye’ye yöneldiğini, bunda navlun fiyatlarında yaşanan artışın da etkili olduğunu kaydetti.

SİPARİŞLER ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde takım tezgahı siparişlerinde yüzde 35 artış olduğunu ve üretimin de yüzde 20 arttığını anımsatan Varlık, “Aynı dönemde sanayimizin takım tezgahı yatırımlarında 2020’ye göre yüzde 54 artış gerçekleşti. Takım tezgahı yatırımının en iyi ilk çeyreği olan 2018 yılı ile kıyaslandığında da yüzde 25’lik bir artış var.” değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖRÜN MAKİNE YATIRIMI YAPMASI GEREKİYOR"

Varlık, makine-teçhizat sektöründe, gerekli önlem alınmadığı takdirde, Türkiye’ye artan talebin geçici olacağını ifade ederek, pandeminin etkisi azaldığında üretime başlayacak olan gelişmiş üreticilerle rekabet edebilmek için sektörün makine yatırımı yapması, üretim teknolojisini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.