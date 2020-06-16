Taksi plakaları düşüşe geçti

İBB'nin 5 bin yeni taksi planının ortaya çıkması üzerine 2 milyon 200 bin lira seviyesinde olan taksi plakaları 2 milyon lira seviyesine indi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini söylemişti. Tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılması planlanan sistemde ödemeler İstanbulkart ile yapılabilecek.

TAKSİCİLER ÜZGÜN

Bu karar taksicilerde endişeye neden oldu.

Taksici esnafı kararı desteklemediklerini duyururken, yapılan açıklamanın ardından plaka fiyatlarında dalgalanma yaşanmaya başladı.

YÜZDE 10'LUK DEĞER KAYBI

Birkaç gün önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan taksi plaka fiyatları bugün 2 milyon TL dolayına indi.

İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Galericiler piyasada bir kargaşa yaşandığını belirterek, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

8 AY ÖNCE PLAKA VERECEĞİM DENDİ, ŞİMDİ KİRALIĞA DÖNÜLDÜ

Oto Center'de plaka alım-satımı yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı, "Kararı daha yeni duyduk. Piyasa tedirgin oldu. 8 ay önce plaka vereceğim, dendi. İhale yapacağım dendi, şimdi kiralığa dönüldü.

Piyasada bir kargaşa oluştu. Taksi esnafı ve taksi plaka sahibi olarak buna tepkiliyiz. Başkanın bunu tekrar gözden geçirmesini isteriz.

Şimdi 5 bin taksi dediği an önü açılmış oluyor. Yarın 20 bin mi olur? Yarın için önü açılmış oluyor bunun. Sektörde bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa esnafla oturup konuşulur.

Taksi plakaları 2 milyon 200 bin civarındaydı. Bir açıklamayla 2 milyon civarına indi. Esnaf 'acaba plakama bir şey olur mu' diye tedirgin oluyor. Belediyenin işi değil bu.

Belediye şehirde eksik varsa ne yapmalı? Ulaşım sektöründe bir mahallede eksik varsa oraya araç yollamalı, hat kurmalı. Takside de eksiklik varsa araştırmalar yapılmalı ve rapor hazırlanmalı.

Verdiğini de kabul etsek esnaf yürütmeyi durdurur. Yani şu an her şey hazırlansa da esnaf bunun yürütmesini durdurur. Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul'u kilitler. Kimse plakasını satmasın" şeklinde konuştu.