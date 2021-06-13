İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanu Eyüp Aksu, araç bedellerinin çok fazla yükseldiğini savundu ve taksici esnafı için yeniden ÖTV muafiyeti getirilmesini istedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının taksicileri de her yönüyle çok etkilediğini söyledi.

TAKSİCİLERE HİBE DESTEĞİ VERİLDİ

Salgında İstanbul'da taksicilerin iş oranının bazı dönemler yüzde 20'lere kadar gerilediğini belirten Aksu, "Bir ara yüzde 50 seviyesine çıktı. Şu anda da iş oranımız yüzde 50 seviyelerinde. Bayağı bir iş kaybına uğradık. Taksici esnafımızı pandemi süreci her sektörü olduğu gibi çok kötü etkiledi. Konuyla alakalı Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden hibe desteği talebinde bulunduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız taksici esnafımıza hibe desteği verdi." diye konuştu.

Taksiciler ÖTV muafiyeti istiyor VİDEO

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YENİDEN MUAFİYET İSTEĞİ

Bundan 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla taksilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti tanındığını ve bunun süresinin dolduğunu dile getiren Aksu, şunları kaydetti: "Şimdi araçlarımızı tekrar yenilememiz lazım. 6 yaşını dolduran araçlarımız var. Araç bedelleri çok arttı. Cumhurbaşkanımızla Maliye Bakanımızla görüştük. Konuyu anlattık, kendileri de söz verdiler. Eğer tekrar Cumhurbaşkanımız ÖTV muafiyetini taksilere sağlarsa, araçlarımızı tekrar değiştireceğiz. İstanbul halkına en iyi şekilde, kaliteli hizmet vermeye çalışacağız. En kısa zamanda Cumhurbaşkanımızdan ÖTV muafiyeti hakkında talebimizi yenilemek istiyoruz."

ÖTV İNDİRİMİYLE ALIP YÜKSEK FİYATTAN SATANLAR VAR

Taksiciler, ÖTV muafiyeti sağlandığı dönemde normal şartlarda bir vatandaşın 150 bin liradan fazla ÖTV ödeyerek aldığı araçları düşük fiyatlardan alıyordu.

Eski araçlarla hizmet verilmemesi için atılan bu adım, bazı taksiciler tarafından fırsata çevrildi.

Aradan geçen yıllarda satış yasağı kalktı, ÖTV indirimiyle alınan araçlar satıldı ve yeniden eski araçlarla hizmet başladı.

ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldığı araçlarla İstanbullulara hizmet vermeye devam eden taksiciler ise müşterilerini oldukça memnun ediyor.