Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal

Merkez Bankası, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararına göre, Tam Fatura Ödeme Hizmetleri AŞ'ye Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde 30 Aralık 2016'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni artık geçerliliğini kaybetti.

ŞİRKETİN, ÖDEME KURULUŞUNA İLİŞKİN BELİRLENEN ŞARTLARI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu iptal kararı, kanunun 16. maddesinin 1. fıkrasının ç, d, e bentleri uyarınca verildi. Bu bentlerde sırasıyla şöyle: Ödeme kuruluşuna ilişkin belirlenen şartları kaybettiğinin tespit edilmesi. "İlgili otorite tarafından istenen bilgi ve belgelerin geçerliliğini etkileyecek herhangi bir değişikliğin olması durumunda sistem işleticisi bankayı, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ise kurumu bu konuda derhal bilgilendirir" şartına aykırı davranılması. Kurul tarafından, ödeme kuruluşunun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varılması.

Tam Fatura, ödeme kuruluşu olarak, Türkiye genelinde anlaşmalı kurumların fatura tahsilatlarını gerçekleştiriyordu.