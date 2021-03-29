Tapuda sahteciliğin önüne yeni sistemle geçilecek

Tapuda sahteciliğin önüne geçilebilmek için vatandaşların, yeni kimlik kartları POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takılıyor, parmak iz alınıyor ve bilgiler karşılaştırılıyor.

Tapuda sahteciliği önlemek için yeni sistem uygulaması pilot illerde başlatıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu söyledi.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEMİNDEN DOĞRULAMA YAPILIYOR

Kimlik doğrulamanın tapuda sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli olduğunu ve bu konuda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nden önce de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile çalıştıklarını belirten Adlı, vatandaşların T.C. Kimlik Numarasını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sistemine girip kimlik bilgilerini alarak doğrulama yaptıklarını anlattı.

Vekaletlerin doğrulanması işlemini Türkiye Noterler Birliği üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Adlı, Ticaret Bakanlığı üzerinden de ilgili kişinin şirket temsilcisi olup olmadığını doğruladıklarını aktardı.

Adlı, İçişleri Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler çerçevesinde pilot uygulamanın başlatıldığını aktardı.