Tarım ihracatında Almanya ve Irak ön plana çıktı

Türkiye'nin tarım ihracatının yapıldığı ülkeler incelendiğinde geçen ay Almanya ve Irak öne çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım ihracatı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 2 milyar 360 bin dolar tutarında gerçekleşti.

TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYI YÜZDE 12,6 OLDU

Geçen ay tarım bünyesindeki sektörlere en fazla talep Almanya ve Irak'tan geldi. Tarım sektörünün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 12,6 oldu.

ALMANYA VE IRAK

Fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ihracatı Almanya'ya gerçekleştirirken, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri de en fazla dış satımı Irak'a yaptı.

Nisan ayında Almanya'ya fındık ve mamulleri 39 milyon 548 bin dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 18 milyon 464 bin dolarlık, meyve sebze mamulleri 21 milyon 97 bin dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektörü 4 milyon 426 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Irak'a ise hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 121 milyon 577 bin dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 82 milyon 332 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 52 milyon 493 bin dolarlık dış satımda bulundu.

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİNE EN FAZLA TALEP HOLLANDA'DAN GELDİ

Nisan ayında en fazla talep, süs bitkileri ve mamullerine Hollanda'dan, tütün sektörüne İran'dan, yaş meyve ve sebze sektörüne Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Süs bitkileri ve mamulleri Hollanda'ya 5 milyon 432 bin dolarlık, tütün sektörü İran'a 5 milyon 786 bin dolarlık, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu'na 57 milyon 527 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞINI SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Tarım bünyesindeki sektörlerde ihracatını en fazla yüzde 126,3 ile süs bitkileri ve mamulleri sektörü artırdı.

Bu sektörün ardından dış satımda mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 71,5, yaş meyve ve sebze yüzde 70,6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 54, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 26,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 17,9, meyve sebze mamulleri yüzde 10, zeytin ve zeytinyağı yüzde 7,1 artış kaydetti.