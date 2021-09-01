Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde üretici olacak

Türk tarım sektörünün en büyük kooperatifi olan Tarım Kredi, daha önce sadece tedarik ettiklerini satarken şimdi gelen talep üzerine et ve süt satışını kendi üretimiyle karşılamaya karar verdi.

Yüz binlerce çiftçi ortağıyla Türk tarım sektörünün en büyük kooperatifi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), daha önce tedarikçi firmalar aracılığıyla temin ettiği et ve süt satışını kendi üretimiyle karşılamaya hazırlanıyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ve tüketici arasında sağlıklı ürününün sağlanması amacıyla köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMALARI İÇİN TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKTU

Vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması için yeni çalışmalara imza attıklarını ifade eden Poyraz, "Birçok alanda iştiraklerimizle çalışmamız var. Özellikle et ve süt kurumu üzerine çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında gayretimiz var. Çünkü merdiven altı firmalarla ilgili ciddi anlamda şikayet geliyor." dedi.

VATANDAŞLARIN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATILIYOR

Vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda et ile süt ürünleri sektöründe hizmet etmeye karar verdiklerine işaret eden Poyraz, bu anlamda yeni bir yapılanma ve iştirakle çalışmalarını genişleteceklerini aktardı.

ET VE SÜTÜ TEDARİK EDİP SATIYORDU

Et ve süt ürünlerini daha önce tedarikçi firmalar aracılığıyla karşılayıp pazarladıklarını anlatan Poyraz, sistemi değiştirip üretici konuma geçebilmek için çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Şu an et entegre tesisimizi sıfırdan revize ediyoruz. Kendi markamızla inşallah et ve süt ürünlerini en geç kasım ayı gibi faaliyete alacağımızı tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızın özellikle et ve süt ürünleri noktasında ciddi bir endişe var ve bu endişeyi gidereceğiz, bu noktada gayret ediyoruz. Et ve süt ürünleri piyasasında bir anlamda farkındalık da ortaya koyacağız. Çünkü insanların bir şeyi daha iyi satın alma noktasında bir kıyaslama yapması gerekiyor. Biz de bu kıyaslama imkanını vereceğiz. Yani bu konuda çok iddialı olacağız."

TESİSLERİN GÖRÜNTÜLERİ CANLI OLARAK MÜŞTERİLERE SUNULACAK

Poyraz, et ve süt ürünleri sektöründe yenilikler de yapacaklarını anlatarak, "Hem süt hem de et üretimi yaptığımız tesislerimizin mağazalardan canlı yayın bağlantıları yapacağız. Tesislerimizin görüntülerini vatandaşlarımıza sunacağız. İnşallah vatandaşlarımız şarküteriden et ve süt ürünü alırken hangi fabrikada, hangi aşamada nasıl üretildiğini canlı olarak anbe an görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.