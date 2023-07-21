Tarım Kredi KoopBakkal sayısını artıracak Tarım üretecisinin elindeki ürünü değerinden alarak, bakkal esnafı ile dayanışma yaparak oluşturulan KoopBakkal'lar şube sayılarını artırmayı hedefliyor.

AA

Vatandaşa daha sağlıklı ve uygun fiyatlı satış yapmak amacı ile kurulan KoopBakkal projesi mevcut ağı ile elde ettiği başarıyı artırmaya yöneldi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), KoopBakkal Projesi'nde yıl sonuna kadar 1.000 satış noktasına ulaşılacağını bildirdi.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin ürettikleri kaliteli ve doğal ürünleri, değerinde satın alarak fabrikalarında veya iş ortakları aracılığıyla üreten Tarım Kredi Grubu, bu ürünleri markalaştırıp, Kooperatif Market aracılığıyla tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ürünleri uygun fiyatla vatandaşa sunmak amaçlanıyor

Kurumun KoopBakkal Projesi ile kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatla halka sunulan temel tüketim ürünlerinin, Türkiye geneline yaygınlaştırılmasıyla hem tüketicilerin bakkal esnafının faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla verilen bayilikler kapsamında bu işletmeleri yapıya dahil edilmesi amaçlanıyor.

23 ilde, 356 satış noktası

KoopBakkal Projesi çerçevesinde 23 ilde, 356 satış noktası bulunuyor.

Afyonkarahisar, Adana, Amasya, Antalya, Bayburt, Burdur, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Tekirdağ olmak üzere 20 ilde daha KoopBakkal başvurularının alınmaya başlanmasıyla Türkiye genelinde 43 ilde KoopBakkal satış noktası olacak.