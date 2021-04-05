Tarım Kredi Kooperatifleri'nden süt alım iddialarına açıklama

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, son dönemde dile getirilen “yemi benden almazsan sütünü almam” şeklindeki bir yaklaşımın kesinlikle söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiğ süt alımına ilişkin ortaya çıkan haberler ve iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"ÇİĞ SÜTLER ULUSAL SÜT KONSEYİNİN BELİRLEMİŞ OLDUĞU TAVSİYE SATIŞ FİYATININ ALTINDA KALMAYACAK BİR FİYATTAN TOPLANMAKTA"

Yapılan açıklamada, “Bitkisel ve hayvansal üretimin aracısız olarak tüketici ile buluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütün değerlendirilmesi faaliyetlerine hız verilmiştir. Bu kapsamda, üreticilerimizin üretmiş oldukları çiğ sütler Ulusal Süt Konseyi'nin belirlemiş olduğu tavsiye satış fiyatının altında kalmayacak bir fiyattan toplanmakta, böylece de üreticilerimizin ürettikleri çiğ sütün pazar sıkıntısı yaşanmadan tedarik edilmesi ile birlikte üreticilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına katkıda bulunulmaktadır.” denildi.

2020 yılında 39 bin 515 ton çiğ sütün 94 milyon 354 bin 962 lira, 2020 yılının ilk 3 ayında 6 bin 229 ton çiğ sütün 14 milyon 730 bin 139 lira, 2021 yılı ilk 3 ayında ise 10 bin 519 ton çiğ sütün 28 milyon 464 bin 217 lira bedelle alındığı ve bu fiyatların Ulusal Süt Konseyince belirlenmiş olan fiyatlar olduğu bilgisi verildi.

"SÜT ALIMLARI DURDURULMADI"

Üreticilerden süt alımlarının durdurulması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılı için 1 milyon 290 bin ton satış gerçekleştiren Tarım Kredi Yem, artan üretimiyle yem sektöründeki regülasyon görevini daha iyi şekilde yerine getirmekte, üreticimiz için daha öngörülebilir ve uygun maliyetlerle kaliteli yem temin ederek et ve süt üretimine destek sağlamaktadır.”

"DAYATMA OLMADAN YEM VERİLİYOR"

Açıklamada, 2018 yılında imzalanan yem alım-satım sözleşmesi gereğince herhangi bir dayatma olmaksızın, aylık ortalama 100 ton yem verildiği de bildirildi.