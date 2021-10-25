Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, kooperatife bağlı büyük mağazalarda kasap reyonlarının olacağını belirtti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Kooperatif Market'in 515'inci şubesinin açılışında, geçen yıl sonu itibarıyla bir hayvancılık şirketlerinin olduğunu söyledi.

Daha önce faaliyet gösteren, şimdi atıl halde olan bir tesisi devraldıklarını belirten Poyraz, "Hedefimiz kasım ayı itibarıyla bu yatırımı tamamlamak. Kasım ayı sonu itibarıyla da üretime geçmek." ifadesini kullandı.

“HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ DE ÇALIŞMA İÇİNDE YER ALACAK”

Poyraz, et satış ve hayvan yetiştiriciliği sistemini şöyle aktardı:

"Biz bunlarla sözleşmeli yetiştiricilik yaparak aslında bir taraftan kendi şirketimiz olan Tareks Hayvancılık şirketiyle damızlık hayvanları yetiştiricilere vereceğiz ve alım garantili bir şekilde vereceğiz. Onlar besi hayvanları yetiştirdikten sonra da tekrar onlardan alıp kendi tesisimizde işleteceğiz ve öncelikle kendi mağazalarımızda tüm Türkiye'deki diğer perakende zincirinde de ürünlerimizi inşallah tüketicilerimizle buluşturacağız."

ET SATIŞINA ÖNCELİKLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLA BAŞLANACAK

Poyraz, et satışına öncelikle büyükbaş hayvanla başlayacaklarını belirterek, sistem oturdukça küçükbaş hayvanla sistemi yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

TÜKETİCİYE GÜVEN VERİLECEK

Et ürünleriyle ilgili vatandaşın ciddi bir güven probleminin olduğunu dile getiren Poyraz, "Görsel olarak orada kuracağımız sistemlerle tüketicimiz, raftaki o ürüne elini uzattığı an o ürünün hangi ortamda üretildiğini anlık görmek imkanına sahip olacak." diye konuştu.

"MALİYET ÜZERİNE ÇOK YÜKSEK KÂRLAR KOYMUYORUZ "

Poyraz, amaçlarının piyasa regülasyonu olduğunu aktararak, kendilerinin bir maliyet hesabı yaptıktan sonra maliyet üzerine çok yüksek kârlar koymadıklarına dikkati çekti.

"AMACIMIZ BİR EŞİK DEĞER OLUŞTURMAK"

Şirketin kendi ticari faaliyetlerini devam ettirebilecek bir rakamla bu işi götürmeye çalıştıklarına değinen Poyraz, şunları bildirdi: "Bizim amacımız burada bir eşik değer oluşturmak. Piyasada kârla ilgili bir şişkinlik varsa zaten o şişkinliğin alınması. Bizi şöyle yorumluyorlar. 'En ucuz ürünü biz vereceğiz.' hayır, piyasada fiyat belirleyiciyiz. Biz eşik değer oluştururuz. Aslında tüm dünyada kooperatiflerin fonksiyonu da budur."

“ALTERNATİF BİR KANAL OLUŞTURACAĞIZ”

Poyraz, yalnızca kendi şirketleriyle değil pek çok yetiştirici ve kooperatif yapılanmalarıyla iş birliğini gelecek dönemde geliştireceklerini ifade ederek, "Onlara da sözleşmeli üretim yaptırıp, onların yetiştirdiği besi hayvanlarını alıp işleme ve pazara taşıma noktasında alternatif bir kanal oluşturacağız." dedi.

"İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ BÜTÜN MARKETLERE YAYILACAK"

Et ürünlerinin işlenmiş olarak bütün marketlerde olacağını değinen Poyraz, "Büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak. Küçük marketlerde takdir ederseniz bunların her biri bir maliyet olduğu için işlenmiş ve paketlenmiş ürünler halinde tüketicimize ulaştıracağız. İnşallah mağazalarımızda kendi ürünlerimizi koymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.