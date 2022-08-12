Tarım Kredi marketlerinde indirimli fiyatlar için tarih belli oldu

Tarım Kredi marketlerinde indirimli fiyatlar için tarih belli oldu

30'dan fazla temel tüketim ürününde indirim uygulanacak. İndirimli fiyat tarihi, 15 Ağustos olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne indirim talimatı verdi.

30-40 çeşit üründe süratle indirime gidileceğini belirten Erdoğan, koyun-kuzu etinin yüzde 25 indirimle, büyükbaş hayvan etinin de yüzde 30-35 gibi bir indirimle satılacağını açıkladı.

İndirimli fiyatlar 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

İndirim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajın ardından, yeni fiyat etiketleriyle ilgili tarih belli oldu.

AA'nın haberine göre, Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu.

İndirim uygulanacak ürünler

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde 1300 market bulunuyor. Söz konusu marketlerde indirim uygulanacak ürünler, şu şekilde sıralandı:

"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi."

Et ürünlerindeki indirimler ayrıca duyurulacak

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak.

Erdoğan: Kâr amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın

Sadece et ürünlerinde değil farklı ürünlerde de indirim yapılacağını ifade eden Erdoğan, şunları söylemişti:

"Tarım Kredi, şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı gibi diğer ürünlerinde, özellikle 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek.

Talimatımız şu, sen kâr amacıyla çalışmayacaksın sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi de bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak."