Tarım Kredi'de kaliteli ürünleri ucuza verme iddiası

Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait marketler, fahiş fiyat artışının önlemek için kaliteli ürünleri ucuza verme iddiasını sürdürüyor.

Temel tüketim ürünlerinde ve gıdada yaşanan fiyat artışları karşısında devreye giren Tarım Kredi'nin yetkilileri, tüketicilere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri sunmayı sürdüreceklerini açıkladı.

"Marketlerdeki ürünler pahalı değil"

Tarım Kredi Kooperatif Market Yönetim Kurulu, bazı ürün gruplarının marketlerinde pahalıya satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Pahalılık algısı verilmeye çalışılan haberler gerçek dışı"

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ile ilgili bazı basın organlarınca periyodik olarak farklı kalitede ürün grupları veya belli zaman dilimleri baz alınarak pahalılık algısı verilmeye çalışılan haberler yapıldığı belirtildi.

"Tarım Kredi Grubu, çalışmaya devam edecek"

Ürünlere ait fiyatların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım Kredi Kooperatif marketleri bugün 80 ana ürün grubunda yaklaşık 500 ürün çeşidini sektördeki diğer paydaşlarından daha uygun fiyatla tüketicimize sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubu, Türk tarımının gelişmesi, ülkemizin gıda arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerimizin de en kaliteli gıdaya en uygun fiyatla ulaşmasını sağlama vizyon ve misyonunda her gün daha da artan bir güç ve şevk ile çalışmaya devam edecektir."