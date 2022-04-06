Tarım kredilerinin süresi arttı, kapsamı genişledi

Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli tarım kredisi uygulamasının süresi 31 Aralık 2022'de sona ererken, kararla bu süre 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılırken, hayvancılık da kapsama alındı ve sulama için yapılacak girişimler de kredilendirilecek.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

TARIM KREDİLERİNE SULAMA MADDESİ DE EKLENDİ

Öte yandan söz konusu krediyi kullanacak sulama birliklerine ilişkin yeni bir madde de karara eklendi.

SULAMA BİRLİKLERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINA KREDİ DESTEĞİ

Buna göre, yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara münhasır olmak üzere 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine tarım kredisi kullandırılabilecek. Ayrıca yapacak güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri "Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları" başlığında değerlendirilecek.

YÜZDE 100'E VARAN FAİZ İNDİRİM ORANIYLA 7,5 MİLYON LİRA ÜST LİMİTLİ KREDİ

Böylece sulama birliklerine ve tarımsal üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e varan faiz indirim oranıyla 7,5 milyon lira üst limitli olacak şekilde kredi kullanma imkanı tanınacak.

Kullandırılan tarım kredileri, krediye konu ürünlerin/varlıkların 31 Aralık 2023 tarihine kadar meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek ya da taksitlendirilebilecek.

ÜRETİM KONULARI VE KREDİ LİMİTLERİ

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 40 milyon liraya, damızlık düve yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliğinde 20 milyon liraya, küçükbaş hayvancılıkta 25 milyon liraya, arıcılıkta 5 milyon liraya, kanatlı sektöründe 7,5 milyon liraya, su ürünleri sektöründe 15 milyon liraya yükseltildi.

GELENEKSEL ÜRETİM ÜST LİMİTİ 5 MİLYON LİRA

Geleneksel hayvansal üretim ile geleneksel bitkisel üretimde sıfır faizli kredi üst limiti 5 milyon liraya çıkarıldı.