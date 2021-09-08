Tarım sektörü kesintisiz 12 çeyrektir büyüyor

Sadece Türkiye için değil tüm dünya için ön plana çıkan tarım sektöründe 3 yıldır kesintisiz olarak büyüme kaydettiğimiz belirlendi.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine ve en önemlisi de küresel ısınmanın getirdiği doğa olaylarına rağmen bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 2,3 büyüyen tarım sektörü, 2018'in ikinci çeyreğinden bu yana 12 çeyrektir üst üste büyüme başarısını gösterdi. Tarım girdisi ve ihracatı da buna paralel artış gösterdi.

2021 İKİNCİ ÇEYREKTEKİ TARIMSAL BÜYÜME YÜZDE 21,7 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme kaydetti.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,9 büyüyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki büyüme trendi, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artışla sürdü. Nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüyen sektör, böylece 12 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

TARIMIN KAZANÇ HACMİ DE ARTIŞ GÖSTERDİ

İktisadi faaliyet kolları içinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü hacim olarak da yılın ikinci çeyreğinde 18 milyar 833 milyon liradan 19 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

"TARIMSAL ÜRETİM KAPANMALARDAN ETKİLENMEDEN FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, tarım sektörünün koronavirüs döneminde büyümeye devam ettiğini belirterek, "Tarım sektöründe büyümenin başlıca nedenlerinden biri, pandemi döneminde hizmet sektörü, sanayi ve inşaat sektörleri durma noktasındayken tarım sektörünün kapanmalardan etkilenmeden faaliyetlerine devam etmesidir. Tarımsal üretim her şeye rağmen durmadı." dedi.