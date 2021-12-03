Tarım sektöründen tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru

TİM verilerine göre, tarım sektörü geçen ay 3 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin ihracatının geçen ay, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon 461 bin dolara yükseldiğini hatırlatarak tarım sektöründeki gelişmeye dikkat çekti.

TARIM, GEÇEN AY İHRACATININ YÜZDE 14,1'İNİ OLUŞTURDU

Tarım ihracatı da kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 3 milyar 33 milyon 166 bin dolara çıktı. Tarım sektörü böylece ekim ayında 2,8 milyar olan aylık bazda ihracat rekorunu kasım ayında 3 milyar doların üzerine taşıdı. Tarım ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturdu.

TARIMDA HUBUBAT VE BAKLİYAT İHRACATI ÖNE ÇIKTI

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 897 milyon 866 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 695 milyon 884 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 368 milyon 164 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 322 milyon 474 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 279 milyon 752 bin dolarla fındık ve mamulleri takip etti.

TARIM GRUBUNDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI FINDIK VE MAMULLERİNDE

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i ihracatını artırırken, 2 sektörün dış satımı geriledi. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 79,9 ile fındık ve mamulleri oldu.

Bu sektörü, yüzde 46,8 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 42,2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 33,2 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 21,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 18,9 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 16,6 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 14,9 ile kuru meyve ve mamulleri takip etti.

Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 0,6, tütün sektörünün ihracatı ise yüzde 14,1 değer kaybetti.

SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP IRAK'TAN GELDİ

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep Irak'tan geldi. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün sektörü en fazla Irak'a, meyve sebze mamulleri ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, fındık ve mamulleri sektörü en fazla İtalya'ya, kuru meyve ve mamulleri en fazla Almanya'ya, süs bitkileri ve mamulleri en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya'ya ihracat yaptı.