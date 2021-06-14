Tarım üretici fiyat endeksi mayısta azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,43 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,43 düşerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,6 yükseliş kaydetti.

BALIK VE DİĞER BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 4,66 DÜŞÜŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,35 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 34,76 artış gerçekleşti.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE YÜZDE 15,04 AZALIŞ

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,04 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,36, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,48 artış olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 26,59 İLE EN FAZLA ARTIŞ TAHILLARDA

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 26,59 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 23,68 ile koyun ve keçi canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,32 ile çeltik, yüzde 6,71 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 7,31 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

Aylık en fazla artış yüzde 2,92 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar alt grubunda gerçekleşti.