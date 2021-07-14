Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi haziranda artış gösterdi

TÜİK’in açıkladığı verilere göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 21,76, aylık yüzde 1,76 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 21,76, aylık yüzde 1,76 oranında arttı.

Tarım-ÜFE' de, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,19 artış gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,60, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,35 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,06 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,09, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,31 artış gerçekleşti.

LİFLİ BİTKİLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Yıllık en fazla artış lifli bitkiler alt grubunda oldu. Aylık en fazla artış yüzde 9,22 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.