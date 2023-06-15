Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 50,79 arttı Mayıs ayına ait Tarım ÜFE açıklandı. Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış artarak yüzde 50,79 oldu.

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TÜİK'in açıkladığı Tarım-ÜFE'deki rakamlar bu alandaki artışın hafiflediğine işaret ediyor.

Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,22 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış yaşadı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,51 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,87 ile lifli bitkiler ve yüzde 39,57 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 129,64 ile yağlı meyveler ve yüzde 115,00 ile çeltik oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim yaşadı

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 7,68 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 0,08 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 18,67 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,91 ile lifli bitkiler oldu.