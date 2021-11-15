Tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki artış ekim endeksine yansıdı

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 92 maddeden, 25 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 16 maddenin ortalama fiyatında değişim gerçekleşmedi. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, endekste ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,06 artış gerçekleşti.

YILLIK 10 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞTİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,84 ile çeltik ve yüzde 3,29 ile üzüm oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 79,66 ile lifli bitkiler, yüzde 38,18 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 37,47 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 17,23 ile turunçgiller oldu.

AYLIK 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 6,02 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 4,91 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 1,93 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,47 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 20,43 ile lifli bitkiler ve yüzde 8,65 ile turunçgillerde yaşandı.