Tarım ve gıda sektörü için önemli gelişme: Sözleşmeli üretim yapılacak Bir takım yenilikler sunan kanuna göre sözleşmeli üretim yeniden düzenlenecek, atıl durumdaki tarım alanları üretime kazandırılacak.

İHA

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca sözleşmeli üretim planının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına düzenlemeler yapılacak.

Sözleşmeli üretim kapsamında irade serbestisi esas alınacak.

Fiyatlar düşüşe geçebilir

Tarım ticaretince güvenliğin oluşturulması, salgın hastalık önlemlerinin alınması, iç ve dış taleplere uygunluk ya da bitki ve hayvan sağlığının korunması adına ürün ve ürün grupları sözleşmeli biçimde üretilebilecek.

Bu gelişmelerle birlikte buğday ekiminde artış, fiyatlarda ise düşüş eğilimi öngörülüyor.

"Tahıl Koridoru Anlaşması, hayati öneme sahip"

Buğday başta olmak üzere hububat ürünlerinin stratejik konumda olduğunu belirten Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise şunları söyledi:

Toplumların kitlesel olarak geniş anlamda beslenmesinde ana besin kaynağı olması nedeniyle vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Türkiye’nin başrol üstlenerek hazırlanmasında rol oynadığı Tahıl Koridoru Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşmesi ile alınan anlaşma süresinin uzatılma kararı, küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahip olmuştur. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda sürece katkısı bulunanlara teşekkür ediyoruz.

Yıllık 3 milyon ton un ihraç ediliyor

Tezcan, Türkiye'nin üretimde kendi ihtiyacını karşılayabilme imkanına sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: