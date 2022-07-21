Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.776
-1.17%
BTXN Coin
11.17
34.74%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık rekoltesini açıkladı

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılı fındık rekoltesi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
    • 21.07.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık rekoltesini açıkladı

    Tarım ve Orman Bakanlığı, fındıkta beklenen rekolte miktarını açıkladı.

    Yapılan açıklama, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 12 artış ile 765 bin 287 tonluk rekolte beklendiğini ifade edildi.

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı

    İHA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu sözlere yer verildi;

    "2022 yılı fındık rekoltesi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."

    Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık rekoltesini açıkladı #1

    Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık rekoltesini açıkladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız
    Teknoloji

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız

    Evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu
    Yaşam

    Evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu

    Görüş Bildir