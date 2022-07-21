Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık rekoltesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılı fındık rekoltesi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, fındıkta beklenen rekolte miktarını açıkladı.

Yapılan açıklama, fındık rekoltesinde bu yıl yüzde 12 artış ile 765 bin 287 tonluk rekolte beklendiğini ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı

İHA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu sözlere yer verildi;

"2022 yılı fındık rekoltesi, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış ile 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."