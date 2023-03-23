Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan'da gıda işletmelerini denetleyecek Ramazan'da ile gıda denetimleri daha çok önem taşıyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı gıda işletmelerini daha sıkı denetim yapma kararını açıkladı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan nedeniyle ülke genelinde gıda denetimlerini artırıyor.

Toplam 7 bin 500 gıda kontrol görevlisi, sahada olacak.

Denetimler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde etkinleştirilecek.

Ramazan'da beslenme alışkanlıkları değişiyor

Ramazanla birlikte beslenme alışkanlıklarında da değişiklik oluşuyor. Unlu mamuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve süt ürünlerinin tüketimi bu ayda artış gösteriyor.

Ekmek, tatlı ve süt ürünleriyle ilgili işletmeler öncelikli

Tüketimi artan ekmek, tatlı ve süt ürünleriyle ilgili işletmeleri daha sıkı takibe alacak.

İftar noktaları mercek altında

Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde, başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli denetimler yapılacak.

Ramazan kolilerinin son tüketim tarihi ile etiket bilgileri

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının gerçekleştirildiği iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

Geçen yıl 1 milyon 350 bin gıda denetimi yapıldı

Öte yandan Bakanlık, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu kontrollerde 18 bin 413 idari para cezası uygulandı.

Gıda Hattı'na 84 bin 861 başvuru

Alo 174 Gıda Hattı'na gelen başvuru sayısı ise 84 bin 861 oldu. Gerekli incelemeler sonrası bunlardan 4 bin 735'ine ilişkin cezai işlem yapıldı.