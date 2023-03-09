Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığına karşı tedbir aldı Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine Türkiye de harekete geçti. Özellikle sınır illere yapılan denetimlerde hastalığın SAT-2 tipi rastlandı. Tedbirler alındı ve aşı üretildi. Bütün büyükbaş hayvanlara bu aşılar uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı görülen 8 işletmede karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Bakanlık, büyükbaş hayvan varlığının tamamının aşılanması için gerekli çalışmaların süratle yürütüldüğünü de bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğüne incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderildiği belirtildi.

SAT-2 serotipini önleyen aşılar üretildi

Açıklamada, enstitü tarafından, bir numunenin daha önce Türkiye'de rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etkenin izole edildiği ve Türkiye'de bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlandığı, il müdürlüklerinin yanı sıra tüm paydaşların konuyla ilgili uyarıldığı vurgulandı.

Sınırlar gözetiliyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edildi

Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir.

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8 işletmede tedbir alındı

Halihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir.

"Büyükbaş hayvan varlığımızın tamamı aşılanacak"

Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi: