Tarım ve sulama için bütçeden 57.5 milyar lira kaynak ayrıldı

Tarım ve sulama için bütçeden 57.5 milyar lira kaynak ayrıldı

TBMM'ye sunulan 2021 yılı bütçesinde tarım ve sulamaya ayrılan kaynak 57 milyar 500 milyon lirayı bulurken, tarımsal destek programları için öngörülen ödenek 22 milyar lira oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2021 yılı bütçesinde tarım ve sulamaya ayrılan kaynak 57 milyar 500 milyon lirayı bulurken, tarıma ayrılan kaynakta 2020 yılı bütçesine göre 9 milyar liralık artış gerçekleşti.

Bütçeden tarım sektörü yatırımlarına ayrılan tutar 12 milyar 100 milyon lirayı buldu. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için bütçeye 8 milyar 300 milyon liralık kaynak konuldu.

DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SULAMA YATIRIMLARINA AYRILAN KAYNAK ARTTI

Tarım alanında en büyük yatırımcı kuruluş niteliğindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama yatırımlarına ayrılan kaynaktaki artış da dikkati çekti. DSİ'ye 2020 yılında yatırımlar için 6 milyar 300 milyon lira toplam kaynak verilmişti, 2021 yılında bu rakam 15 milyar 1 milyon liraya ulaşacak.

"PRİM DESTEKLERİ ARTIRILMALI"

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, 2020 yılı bütçesinde tarıma ayrılan 33 milyar 400 milyon liralık kaynağın yaklaşık yüzde 27'lik artışla 2021 bütçesinde 42 milyar 4 milyon liraya yükseldiğini belirtti. Kiraz, tarım kesimine sağlanan prim desteklerinde 2020 yılı bütçesinde 2019'a göre yüzde 37'lik artış yapıldığını anımsatarak, "Ancak bu destekler, 2021 yılı bütçesinde 22 milyar lirayla aynı kalmış. TBMM'deki görüşmelerde verilecek bir önergeyle bu desteğin yüzde 10-20 artırılması önem taşıyor." dedi.

"KIRSALDA İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLAR"

Tarımsal yatırım projeleri için ayrılan kaynağın da 5 milyar 100 milyon liradan 12 milyar 100 milyon liraya yükseldiği bilgisini veren Kiraz, "Yatırım projeleri için ayrılan ödenekte 2 kattan fazla artış var. Yatırımlardaki artışın kırsalda istihdam artışı yaratacağını düşünüyorum. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı için ayrılan kaynak da 6 milyar 3 milyon liradan 8 milyar 300 milyon liraya çıktı. Bu kaynakta da enflasyona göre artış olmuş." diye konuştu.

Tarımsal bütçe kalemlerinde en dikkat çekici noktanın sulama yatırımları için ayrılan ödenekteki artış olduğunu vurgulayan Kiraz, bu ödeneğin yaklaşık yüzde 140'lık artışla 15 milyar 100 milyon liraya çıktığını bildirdi.

“TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINI AZALTIRKEN, GIDA GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAYACAK”

Kiraz, böylece gelecek yılın bütçesinde tarım ve sulama için toplam 57 milyar 500 milyon liralık kaynak öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanıp tarımsal alanların sulamaya açılması gerekiyor. Bu alanların sulamaya açılmasıyla hem üreticinin kârlılığı hem de dekar başına verim artacak. Kuru arazide ekilen ürünler yanında, sulamayla artık yağlı tohumlu bitkiler, mısır ve diğer bitkiler de ekilebilecek. En önemlisi gıda güvenliğimizi sağlamak için üretimi artırmamız gerekiyor. Sulama yatırımlarına ayrılan kaynaktaki artışla daha fazla tarımsal alan sulamaya açılacak. Bu da tarım ürünleri ithalatını azaltırken, hem gıda güvenliğimizi sağlayacak hem de tarım ihracatını artıracak."