Tarıma 10 yılda 8 bin 523 teşvik belgesi

Dünyada artan tarım ürünü ihtiyacını gidermek için bu alana yönelik yatırımların da sayısının artması hedefleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki gıdaya erişim dünyanın ortak sorunu ve tarıma yönelik yatırımların artması gerekiyor.

Türkiye, tarımı öncelikleyen politikalara son yıllarda daha çok hız vermişti. Bu nedenle de tarım yatırımlarına 10 yılda 8 bin 523 teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, "Geleceğimiz İçin Tohum" temasıyla düzenlenen, iki gün boyunca sektöre ilişkin konuların ele alınacağı 2022 Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Uluslararası Tohum Çalıştayı'nda düzenlenen oturumda konuştu.

Sabit yatırım tutarı 157 milyar 761 milyon lira oldu

Şahin, teşvik sistemi kapsamındaki tarım ve tarımsal sanayi yatırımları alanlarında, Haziran 2012-Ekim 2022 döneminde, 8 bin 523 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "Bunların sabit yatırım tutarı 157 milyar 761 milyon lira olarak öngörüldü. Bu kapsamda toplamda 193 bin 627 istihdam sağlanması bekleniyor. Proje bazlı yatırım teşvik belgeleri açısından ise 45 yatırım teşvik belgesi ve 335 milyar lira sabit yatırım gerçekleştirilmesi planlanıyor." dedi.

Soğuk hava deposu kapsam dahilinde

Teşvik sistemi kapsamında tarım ve tarımsal sanayi yatırım konularının içinde hayvancılık, seracılık, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava deposu, lisanslı depoculuk, gıda ve içecek, sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları ile tarımsal ürünlerin depolanması başlıklarının bulunuyor.

"Otomasyona dayalı sera yatırımları öncelikli"

Şahin, asgari 5 milyon lira tutarındaki, 25 dekar ve üzeri yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de içeren otomasyona dayalı sera yatırımlarının ise "öncelikli yatırım konuları" arasında yer aldığını ve 5. bölgeye sağlanan desteklerden faydalanabildiğini söyledi.

Soğuk hava deposu yatırımlarına sağlanan destekler

AA'nın haberine göre, soğuk hava deposu yatırımlarına sağlanan desteklere ilişkin de Şahin, şunları kaydetti:

"1. ve 2. bölgelerde asgari 500 metrekare ve en az 3 milyon lira yatırım tutarı, 3. bölgede asgari 500 metrekare ve en az 1,5 milyon lira yatırım tutarını sağlaması gerekiyor. Lisanslı depoculuk yatırımlarına sağlanan destekler ise 1. bölgede asgari 4 milyon lira, 2. bölgede asgari 3 milyon lira ve 3. 4. ve 5. bölgelerde, asgari 1,5 milyon lira şartını sağlaması koşuluyla, bölgesel yatırım konuları arasında yer alıyor. 6. bölgede ise asgari 1,5 milyon lira sabit yatırım tutarı koşulu var. Ayrıca, İstanbul hariç 1. bölgede asgari 4 milyon lira, 2. bölgede 3 milyon lira, 3. bölgede 2 milyon lira ve 4., 5. ve 6. bölgede ise 1,5 milyon lira sabit yatırım şartının sağlanması karşılığında gıda ve içecek yatırımları da bölgesel teşviklerden yararlanabiliyor."