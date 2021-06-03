Tarıma artan ilgi traktör pazarını hareketlendirdi

Koronavirüs sürecinde tarıma verilen önemin artmasına bağlı olarak ve son yıllardaki ekonomik gelişmeler nedeniyle daralan traktör pazarı hareketlenmeye başladı.

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, nüfusun ve şehirleşmenin artmasıyla daha fazla tarımsal ürün yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini aktardı.

Son 100 yıllık dönemde tarımda verimliliğin önemli ölçüde arttığını, ülkelerin tarımın stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu anladığını dile getiren Canbeyli, "Büyüyen nüfus, daralan tarım arazileri ile devletler, tarımı bir anlamda tekrar gündemine aldı. Aynı şekilde Türkiye'de de buna benzer yaklaşım devreye girdi. Bunun sonucu olarak özellikle tarımsal faaliyetlerde bir artış gözlemliyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ TRAKTÖR PARKI OLDUKÇA YAŞLI"

Canbeyli, Türkiye'deki traktör parkının oldukça yaşlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu anda 2 milyon adede yaklaşan traktör parkı var. Bu traktör parkının yaşı 25 seviyesinde. Aslında özellikle yakıt tüketimi açısından, yıllık kullanılan yedek parça ve bakım giderleri açısından çiftçilerimiz için oldukça maliyetli bir traktör parkı var. Sırf traktörlerimizin bu yaşlı parkının yenilenmesiyle çiftçilerimiz mekanizasyon anlamında önemli verimlilik sağlayabilir. Bu başta yakıt tüketiminden elde edilecek verimlilik. İkincisi traktörü satın aldıktan sonra her yıl bakım-onarım giderleri ve bununla birlikte ortaya çıkacak insan gücündeki verimlilik olarak karşımıza çıkabilir."

130'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Üretimlerinin üçte birinin ihraç edildiğini anlatan Canbeyli, "Ürünlerimiz dünyadaki önemli ihraç pazarlarına gidiyor. İhracatımızın yüzde 40-45 seviyesi Amerika Birleşik Devletleri'ne, aynı seviyede AB ülkelerine gidiyor. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

TÜRKİYE PAZARININ 2021'DE 55 BİNİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Canbeyli, geçen yılki üretim rakamlarına değinerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 48 bin adetle kapanan Türkiye pazarının 2021 yılında 55 binin üzerinde bir yere oturmasını bekliyoruz. TürkTraktör olarak da geçen yıl olduğu gibi her iki traktörden birini kendi markamızda pazara sunmaya çalışıyoruz. Buna paralel de üretim adetlerimiz bu yıl pazarın büyümesiyle artacak."