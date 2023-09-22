Tarımda 1,5 milyar lira destekleme ödemesi bugün aktarılıyor Türkiye'nin tarım politikasında yapılan destekler büyük önem taşıyor. Bu kapsamdaki bazı destekler ise bugün hesaplara yatırılıyor.

AA

Tarım ve hayvancılıkta üreticiler desteklenmeye devam ediliyor.

Bu desteklerden birinin ödemesinin de bugün yapılacağını açıklandı.

Ödemeler süt, bireysel sulama sistemleri, Uzman Eller Projesi, hayvan hastalıkları tazminatı, kırsal kalkınma yatırımları ve düve alımı konularında gerçekleşecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, 1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

"Hayırlı ve bereketli olsun"

Yumaklı, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1 milyar 484 milyon 15 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Destek konuları ve ödenecek miktarlar

Açıklamada verilen bilgiye göre, söz konusu ödemelerin 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lirası süt, 162 milyon 741 bin 597 lirası bireysel sulama sistemleri, 63 milyon 24 bin 409 lirası Uzman Eller Projesi, 60 milyon 849 bin 618 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 43 milyon 360 bin 25 lirası kırsal kalkınma yatırımları ve 4 milyon 16 bin lirası düve alım desteğine ayrıldı.

Ödeme nasıl yapılacak

Süt desteği ödemesi TC kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için 29 Eylül saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

Diğer desteklemeler tek dilim halinde ödenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)