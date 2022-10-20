Tarımda mazot, gübre ve tohum destekleri belirlendi

Tarımda ve hayvancılıkta üreticiye sağlanacak 2022 yılı mazot ve gübre desteği ile 2023 yılı sertifikalı tohum destek miktarları belirlenerek Resmi Gazete'de yer aldı.

Tarımsal üretim ve hayvancılık destekleniyor. 2022 ve 2023'de hangi alana ne kadar destek verileceği ile ilgili karar yayınlandı.

Tarımsal üretimde 2022 yılında uygulanacak mazot ve gübre destekleri ile 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum destek miktarları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve tarımsal Ar-Ge destekleri de açıklandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla bitkisel üretimin dışında ayrıca hayvansal üretim, su ürünleri üretimi ve tarımsal Ar-Ge'ye yönelik destek miktarları da tespit edildi.

Reuters'in haberine göre, destekten Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil üreticiler yararlanacak. Karar, bu yılbaşından geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.





2022 tarım mazot ve gübre destekleri

Buna göre, 2022 üretim yılında mazot ve gübre destekleri dahil olmak üzere dekar başına toplam; arpa, buğday çavdar, tritikale ve yulaf için 121 lira, aspir için 97 lira, kolza (kanola) için 109 lira, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 96 lira, kuru soğan, yaş çay ve zeytin için 84 lira, kütlü pamuk ve çeltik için 271 lira, patates ve soya için 146 lira, yağlık ayçiçeği için 109 lira yem bitkileri için 115 lira, dane mısır, fındık ve diğer ürünler için 83 lira ve nadasa bırakılan üretim alanları için gübre desteği hariç olmak üzere 38 lira ödenecek.

2022 organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destekleri

Karar kapsamında bu yıl organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilecek destek miktarları da belirlendi.

Organik tarım desteği kategorilerine göre dekar başına 10 lira ile 100 lira arasında değişen oranlarda, iyi tarım destekleri ise kategorilerine göre değişen oranlarda 10 lira ile 150 lira arasında değişen miktarlarda yapılacak.

2022 diğer desteklerin miktarları

Bu yıl dekar başına küçük aile işletmesi desteği 200 lira, fındık alan bazlı gelir desteği 170 lira, katı organik- argomineral gübre desteği 20 lira, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği ise 100 lira olarak uygulanacak.

2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği

Karar kapsamında 2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği ürün gruplarına göre dekar başına 8 lira ile 200 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Hayvansal üretimin desteklenmesi çerçevesinde yem bitkileri yetiştiricilerine yılık olarak dekar başına 40 lira ile 150 lira arasında değişen miktarlarda destek sağlanacak.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri

Kararla ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile su ürünleri üretimine yönelik destekler de belirlendi.

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım desteği kapsamında 2021 yılında kayıt altına alınan 6 bin işletme için işletme başına 600 lira ödenmesi öngörülüyor.

Havzalarda yetiştirilen ürünlere destekler

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

Yaş çayda fark ödemesi desteği

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar" ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.