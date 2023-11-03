Tarımdaki biyolojik mücadeleye 184 milyon lira destek verildi Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla tarıma destek veriyor. Tarıma zarar veren organizmaların giderilmesi için çiftçilere verilen kaynak da bu desteklerden biri.

AA

İklim değişikliliği nedeniyle tarımsal üretimde bitki zararlıları çeşitlendi.

Bu bitki zararlıları üretimde verim düşüklüğüne neden oluyor.

Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi farklı yöntem ve teknikler kullanılıyor.

"Biyolojik mücadele" bu yöntemeler arasında en çevre dostu ve sürdürülebilir olanı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı organizmalarla mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması ve ekosistemin korunması amacıyla uygulanan biyolojik mücadele kapsamında bugüne kadar çiftçilere 184 milyon lira destek ödemesi yaptı.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye öncelik veriyor.

Pestisitler sorunsuz

Kimyasal mücadelede kullanılan pestisitler çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirirken biyolojik mücadelede kullanılan etmenler doğal olarak var olduğundan herhangi bir soruna yol açmıyor.

Destekler peyderpey arttı

Söz konusu destekler bu yıl yüzde 100 artırılarak dekar başına örtü altı üretimde 1.700 liraya yükseltildi. Açık alanda paket olarak biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere verilen destek de yüzde 100 artırımlı olarak dekar başına 580 liraya çıkarıldı.

TAGEM tarafından alternatif mücadele

Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından, bitki zararlılarına karşı alternatif mücadele çalışmalarına ağırlık veriliyor. Bu kapsamda, Türkiye'de Akdeniz meyve sineğinin eradikasyonu ve baskılanması için kısır böcek tekniğinin uygulanmasına yönelik proje yürütülüyor. Bu sayede bitki zararlılarıyla kimyasal mücadele yapmaksızın zararlıların popülasyon yoğunluğu düşürülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)