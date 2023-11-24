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Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Bugün de 783 milyon 465 bin TL'nin belirtilen alanlarda ödeneceği açıklandı.