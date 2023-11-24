Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak rakamları tek tek aktardı.
Yumaklı, destekle ilgili şu ifadeyi kullandı:
783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Sektörlerine göre dağıtılacak destek:
Bitkisel ürün sigortası desteği: 684 milyon 394 bin 142 lira
Zeytinyağı desteği: 60 milyon 130 bin 230 lira
Sertifikalı tohum üretim desteği: 16 milyon 766 bin 806 lira
Kırsal kalkınma yatırım desteği: 14 milyon 694 bin 699 lira
Uzman eller projesi desteği: 7 milyon 479 bin 123 lira
Toplam: 783 milyon 465 bin lira
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış