Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak rakamları tek tek aktardı.

Yumaklı, destekle ilgili şu ifadeyi kullandı:

783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Sektörlerine göre dağıtılacak destek:

Bitkisel ürün sigortası desteği: 684 milyon 394 bin 142 lira

Zeytinyağı desteği: 60 milyon 130 bin 230 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği: 16 milyon 766 bin 806 lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 14 milyon 694 bin 699 lira

Uzman eller projesi desteği: 7 milyon 479 bin 123 lira

Toplam: 783 milyon 465 bin lira