Tarımsal girdi enflasyonu eylülde yüzde 2,63 arttı TÜİK, eylül ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni paylaştı. Tarım enflasyonu olarak da adlandırılan veriye göre, aylık yüzde 2,63 ve yıllık olarak da yüzde 40,97 artış yaşandı.

ensonhaber.com

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ülke enflasyonu üzerinde etkisi olan bir veri.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 40,97, aylık yüzde 2,63 artış gösterdi.

Tarım-GFE'de 2023 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,36, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,31 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,80, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 81,65 artış yaşandı.

Yıllık 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 14,35 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 26,44 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 106,79 ile veteriner harcamaları ve yüzde 91,34 ile malzemeler oldu. Böylece ıllık 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim göstermiş oldu.

Aylık 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,91 ile hayvan yemi ve yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,75 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 5,21 ile malzemeler oldu. Aylık 6 alt grubun daha düşük, 5 alt grubun ise daha yüksek değişim gösterdiği belirlendi.