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    Tarımsal girdi fiyat endeksi şubat ayında arttı

    Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), şubatta yıllık bazda yüzde 19,60, aylık bazda yüzde 1,40 artış gösterdi.
    • AA
    • 21.04.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 11:18
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    Tarımsal girdi fiyat endeksi şubat ayında arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

    Buna göre endeks, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,60, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,57 yükseldi.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi şubat ayında arttı #1

    ALT GRUPLAR

    Yıllık en fazla artış yüzde 36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 29,42 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar), yüzde 29 ile makine bakım masrafları izledi. Buna karşılık, şubatta geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,59 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 7,43 ile enerji ve yağlar, yüzde 9,02 ile veteriner harcamaları oldu.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi şubat ayında arttı #2

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