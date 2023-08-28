Tarımsal sulamada verimliliği artıracak uygulama: Ön ödemeli sayaç Tarımda verimliliği artırmak, suyu ekonomik kullanmak ve maliyetleri azaltmak için birbirinden farklı çözümler peş peşe uygulamaya geçiriliyor.

AA

Küresel ısınma suya olan ihtiyacı daha çok artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarım sulama konusundaki faaliyetlerine yeni bir uygulama daha ekledi.

DSİ, şimdi tarım işletmelerindeki borulu sistemleri ön ödemeli elektronik sayaçlarla güncelliyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Kurum, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için yeni bir adım attı.

"Yeni sistem ile su daha verimli kullanılacak"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki İzmir, Manisa ve Uşak'ta devam eden revizyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlayacağını ifade ederek, yeni sistem ile suyun daha verimli kullanılacağını hem üreticinin hem de Türkiye'nin kazanacağını belirtti.

Hedef: Tüm sulama sahasında gelecek yıl ön ödemeli elektronik sayaçları kullanmak

Balta, projenin 37 sulama sahasını kapsadığını ve toplam 3 bin 161 ön ödemeli elektronik sayacın sulamalara monte edileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Proje kapsamında Uşak'ta 1205, Manisa'da 519, İzmir'de ise 1437 ön ödemeli elektronik sayacı sistemimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda 3 bin 794 hidrat imalatı da yapıyoruz. Hedefimiz, proje kapsamındaki tüm sulama sahasında gelecek yıl ön ödemeli elektronik sayaçları kullanmak.

Kartlı işlem başlıyor

İşletmelerdeki Borulu Sulamalara Sayaç Takılması Projesi'yle söz konusu illerde toplam 400 bin 533 dekar arazideki sulama sistemleri değişecek. Yeni sistemde üretici, elindeki karta önceden birliklerden ya da belirlenen noktalardan yükleme yaptıracak. Ardından da o kartı sayaca okutup, arazisini sulayacak.

Su tüketiminde yüzde 40'a varan tasarruf

Sulama maliyetlerinin düşürülmesi ve su verimliliğinin artırılmasına yönelik proje sayesinde su tüketiminde yüzde 40'a varan tasarruf hedefleniyor.