TARİŞ Aydın'da kuru incir fiyatlarını güncelledi Aydın’ın kuru incirlerinde yeni sezon sürerken, olumsuz hava şartları nedeni ile fiyat güncellenmesine gidildi.

İHA

Kuru incir, Aydın’ın önemli ürünlerinden biri olarak kabul görüyor.

Aydın’ın altın sarısı kuru incirlerinde yeni sezon heyecanı devam ederken, TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını açıklamıştı.

Ancak aradan yaklaşık 10 gün geçtikten sonra TARİŞ İncir Birliği, olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatlarda güncelleme yaptı.

Yeni fiyat listeleri belirlenerek alım noktasına asıldı.

Kuru incirde yeni fiyatlar

Yapılan güncelleme göre; 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesi için 140 TL, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 130 TL, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 125 TL, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 120 TL, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 110 TL, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 100 TL, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 90 TL, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 80 TL, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 70 TL, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 60 TL ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 50 TL olarak güncellendi.

Çatlak kuru incirin kilogram fiyatı

Kalitesine göre çatlak kuru incirin kilogram fiyatı 40 TL ile 60 TL arasında değişirken, 0-100 arası olan çatlak kuru incirin kilogramı 60 TL, 101-200 arası olan çatlak kuru incirin kilogramı 50 TL, 201-300 arası olan çatlak kuru incirin kilogramı da 40 TL oldu.

C serisi ballıkara kuru incirin kilosu

Öte yandan C serisi ballıkara kuru incirin kilosu 35 TL, hurda endüstriyel kuru incirin kilosu ise 20 TL olarak güncellendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)