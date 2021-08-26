TARİŞ kuru incir fiyatları 3,5 lira ile 36 lira arasında

Aydın’ın önemli ürünlerinden olan kuru incirin, TARİŞ İncir Birliği alım fiyatları belli oldu.

Aydın’ın altın sarısı kuru incirlerinde yeni sezon heyecanı devam ederken, TARİŞ İncir Birliği bu yılki alım fiyatlarını açıkladı. TARİŞ İncir Birliğinin açıkladığı rakamlar kuru incirin kalitesine göre belirlenirken, bu yılki alım fiyatlarının kilogramı 3,5 lira ile 36 lira arasında değişiyor.

Üreticilerin merakla beklediği alım fiyatlarını yapılan toplantının ardından açıklayan TARİŞ İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

KALİTE KALİTE İNCİR FİYATLARI

Yapılan toplantının ardından 0-100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 36-40 arası olan A1 kalitesi için 36 lira, 41-45 arası olan A2 kalitesi için 34 lira, 46-50 arası olan A3 kalitesi için 32 lira, 51-55 arası olan A4 kalitesi için 30 lira, 56-60 arası olan A5 kalitesi için 27 lira, 61-65 arası olan A6 kalitesi için 24 lira, 66-70 arası olan A7 kalitesi için 20 lira, 71-80 arası olan A8 kalitesi için 18 lira, 81-90 arası olan A9 kalitesi için 16 lira, 91-100 arası olan A10 kalitesi için 12 lira ve 101-130 arası olan A11 kalitesi için de 10 lira fiyat tespit edildi.

ÇATLAK, BALLIKARA VE HURDA ENDÜSTRİYEL KURU İNCİR FİYATI AÇIKLANDI

Kalitesine göre çatlak kuru incirin kilogram fiyatı 13 lira ile 8 lira arasında değişirken, C serisi ballıkara kuru incirin kilogramına 6 lira ve hurda endüstriyel kuru incirin kilogramına da 3,5 lira fiyat belirlendi.