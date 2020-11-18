Şanlıurfa’da dar gelirli ailelerin çocukları, hasadı yapılan pamuğun ardında kalan kirli ve saçılmış pamukları toplayıp satarak, geçim kaynağı elde ediyor.

Şanlıurfa’da hasat edilen pamukların ardında kalan “başak” diye adlandırılan kirli ve saçılmış pamuk, tarlalardan dar gelirli aileler tarafından toplanıyor.

Gençler, pandemi nedeni ile okula gidemediklerini ve boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için bu işi yaptıklarını dile getirdi.

KİLOSU 1-1.5 LİRA

Zor şartlar altında pamuk toplayan gençler, günlük yaklaşık 25 kilogram pamuk elde edebiliyor. Gençler, topladıkları pamuğun kilosunu da yol kenarlarında kurulan seyyar tezgahlarda 1 ila 1.5 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Tarlada kalan kirli pamuklar geçim kaynağı oldu VİDEO

“AİLEMİZE DESTEK SAĞLIYORUZ”

Ailesine maddi yönden destek sağlamak için pamuk topladığını söyleyen Elif Yücel, “Biz burada hasadı yapılan pamuğun ardında kalan atıkları topluyoruz. Bizim ailenin durumu iyi değil, o yüzden gelip artan kalan pamukları topluyoruz. Ailemize destek sağlıyoruz. Topladığımız pamukları satıp, ailemize veriyoruz. Günlük 10 ile 20 lira arasında para kazanıyorum. Soğukta, çamurda gelip, zor şartlar altında pamuk topluyoruz.” dedi.

“KENDİMİZE EŞYA ALIYORUZ”

Zor şartlar altında çalıştıklarını dile getiren Enes Toprak, pandemi nedeniyle okula gidemediklerini söyleyerek, "Boş zamanımız olduğu için gelip pamuk topluyoruz. Mecburen gelip çalışıyorum. Aileme destek sağlamak için. Sattığımız pamuklardan kazandığımız parayla kendimize eşya alıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIYORUZ”

Sabahın erken saatlerinde gelip tarlada arta kalan pamukları topladığını aktaran Leyla Yücel ise sabahın erken saatlerinde gelip pamuk topladıklerini belirterek "Havalar da soğudu burada, zor şartlar altında çalışıyoruz. Geçimimizi sağlamak için mecbur çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.