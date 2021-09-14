TARSİM’den 214 milyon lira kuraklık ödemesi

TARSİM, 3 bin 532 köyde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 sigortalı üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığı bildirdi.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nde (TARSİM), üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteği ile uygulamada olan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, bu yıl Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi.

Eksperlerin titizlikle sürdürdüğü saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 44 ilin 267 ilçesinin 3 bin 532 köyünde poliçede yazılı olan köy bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edildi ve söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticiler hasar ödemesine hak kazandı.

24 MİLYON LİRA PRİM KARŞILIĞINDA 214 MİLYON LİRA HASAR ÖDEMESİ YAPILDI

Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon lira prim karşılığında 214 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak, TARSİM’in kurumsal internet sitesi tarsim.gov.tr üzerinde yer alan "Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sorgulama" ekranından kolaylıkla ve hızlı bir şekilde köy bazlı sorgulama yapılarak, bilgi edinilebiliyor.

VERİM KAYIPLARINA KARŞI KÖY BAZLI KURAKLIK VERİM SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINDI

TARSİM’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ile ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70’i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.

EŞİK VERİM DEĞERİ’NİN ALTINDA KALAN KÖYLERDEKİ TÜM SİGORTALI ÜRETİCİLERE HASAR ÖDEMESİ YAPILIYOR

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptırmış olan sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Eksperler tarafından köye ait referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda, köyün gerçekleşen verim ortalamasının, eşik verim değerinin altında olması halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hasar ödemesi yapılıyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi’ndeki tüm tarım sigortası branşlarında olduğu gibi, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası da gönüllülük esasına dayanıyor ve poliçeler üreticilerin isteği doğrultusunda düzenleniyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na ilişkin tüm esaslara poliçelerde detaylı olarak yer veriliyor. Üreticiler, geçtiğimiz aylarda yenilenen yüzü ile uygulamaya alınan TARSİM Mobil aplikasyonu ve günümüzün kullanıcı dostu teknolojileri arasında yer alan arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen TARSİM Sesli Poliçe Uygulaması ile pek çok konuda zahmetsizce bilgi edinebiliyor.”