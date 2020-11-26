Taş kömürü satışının bu yılki geliri 229.5 milyon lira

Taş kömürü satışının bu yılki geliri 229.5 milyon lira

Türkiye Taşkömürü Kurumu, ocak-ekim döneminde 521 bin 379 ton kömür satarak 229 milyon 455 bin lira gelir elde etti.

Taş kömürü günümüzde dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı olmayı sürdürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Genel Müdürlüğü verilerine göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

30 MART-1 HAZİRAN ARASINDA ÜRETİM DURDU

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZVERİYLE ÇALIŞILDI"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Madenci arkadaşlarımız özveriyle pandemi sürecinde hem hastalıkla mücadele için uğraşıyorlar hem kömür çıkartmaya çalışıyorlar." dedi.

Zonguldak'taki kömürün Türkiye için büyük önemi olduğuna dikkati çeken Yeşil, şöyle konuştu:

"PAZAR SIKINTIMIZ YOK"

"Salgın nedeniyle kuruma bağlı ocaklarda yaklaşık 2.5 ay çalışılamadı. Yeniden kömür üretimine geçilmesiyle taş kömürü satışından elde edilen gelirlerimiz de artmaya başladı. Satış grafiğimiz istediğimiz düzeyde yükseliyor. Bu yılın 10 aylık dönemine bakıldığında kömür satışlarında artışlar yaşanmaya başlandı. Yıl sonuna kadar satışlarımızın 200 milyon liranın üzerine çıkacağını düşünüyorduk ancak bu 10 aylık süreçte bu rakamın üzerine çıktık. Aralık ayı sonu itibarıyla gelirimiz 250 milyon lirayı bulacak diye düşünüyorum çünkü kurumumuz pazar sıkıntısı çekmiyor."