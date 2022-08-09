Taş kömüründen 6 ayda 600 milyon lira gelir sağlandı

TTK, 2022 ocak-haziran dönemini kapsayan 6 ayda sattığı 544 bin 258 ton taş kömüründen 600 milyon 291 bin lira gelir sağladı. Kurumun daha verimli çalışması için işçi açıklarının kapanması gerekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizi nedeniyle Avrupa'da kömür alımları artarken, Türkiye'de de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-haziran döneminde sattığı kömür miktarını açıkladı.

Ocak-haziran döneminde 600 milyon 291 bin lira gelir sağlandı



Türkiye Taşkömürü Kurumu, ocak-haziran döneminde sattığı 544 bin 258 ton taş kömüründen 600 milyon 291 bin lira gelir elde etti.

Zonguldak'taki maden ocaklarında üretiliyor

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılıyor.

Kurum, bu yılın ilk yarısında 544 bin 258 ton kömür satarak 600 milyon 291 bin lira gelir sağladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK'nın üretim ve verimliliği artırmaya yönelik altyapı çalışmalarının yüzde 90'ının tamamladığını belirterek, "Kamu eliyle 5 milyon ton, özel sektörle de 5 milyon ton olmak üzere 10 milyon ton taş kömürü ihtiyacı bölgemizden karşılanabilir." diye konuştu.

"İşçi açıklarının giderilmesi durumunda üretimimiz daha ilerilere taşınacaktır"

TTK'nin yılda 5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Yeşil, "Bugün dünyada görülen enerji kriziyle mücadele, yerli ve milli enerjimizi ekonomiyle kazandırmakla mümkündür. TTK ve maden işçileri olarak yerli ve milli enerjimiz olan taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz ancak kurumumuzun üretimini iş sağlığı ve güvenliği kuralları dahilinde artırmak için işçiye ihtiyacımız var. İşçi açıklarının giderilmesi durumunda üretimimiz daha da ilerilere taşınacaktır." ifadelerini kullandı.