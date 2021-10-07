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    Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı

    BDDK, tasarruf finansman şirketlerine kıstaslar getirmiş ve birçoğunun faaliyetine son vermiş, sadece 6 tanesine intibak süresi tanımıştı. Şimdi o süre uzatıldı.
    • AA
    • 07.10.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 16:45
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    Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı

    Tasarruf finansman şirketleri, kendilerine başvuran tüketicilere ev ve araba edinmeleri yolunda hizmet veriyor. Bu şirketlerin sayısının artması, kullanılan rakamların yüksek boyutlara ulaşması ve üst üste gelen şikayetler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) harekete geçirmişti.

    6 TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİNİN İNTİBAK SÜRESİ UZATILDI

    BDDK, tasarruf finansman şirketlerine oluşma ve çalışma şartları getirdi. Bazı şirketler, şartlar arasında bulunan teminat miktarlarını sağlamak amacıyla birleşti. Şartları sağlayanlara da intibak sürelerini tanıdı. BDDK, halihazırda intibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketinin mevzuata intibak sürelerini uzattı.

    BDDK'dan yapılan açıklamada, 7 Mart 2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan hükümler uyarınca tasarruf finansman şirketlerinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında BDDK'nın düzenleme ve denetim yetkisi altına alındığı hatırlatıldı.

    Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı #1

    "İNTİBAK İNCELEMESİ SÜREN ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ NOKTASINDA BİR KISITLAMA YOK"

    BDDK tarafından, intibak incelemesi süren şirketler bakımından bu aşamada mevzuat uyum değerlendirmelerinin devam etmekte olduğu ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Halihazırda intibak süreci devam eden şirketlerin mali tablolarının ve bilgi işlem sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyumunun görülebilmesi amacıyla şirketler nezdinde bağımsız denetim süreçleri başlatılmış, birleşme/devir talebi bulunan şirketlerin anılan taleplerini matuf işlemleri takip edilmiş, mezkur şirketler nezdinde denetim mekanizmaları Kurumumuzca tesis edilmiştir.

    HALİHAZIRDA İNCELEMESİ DEVAM EDEN ŞİRKETLERİN İNTİBAK SÜRECİNİN UZATILMASINA KARAR VERİLDİ

    Kurumumuzca ve bağımsız denetim şirketlerince yapılan denetimler neticesinde tasarruf finansman sisteminin etkin ve istikrarlı bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat uyum süreçlerinin tamamlanması amacıyla halihazırda incelemesi devam eden şirketlerin intibak sürecinin uzatılmasına 6361 sayılı kanunun Geçici 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında karar verilmiştir. İntibak süreci devam eden şirketlerin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır."

    Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı #2

    İNTİBAK SÜRECİNDEKİ ŞİRKETLER

    İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:

    Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ

    Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ

    Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ

    İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ

    Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ

    Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

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