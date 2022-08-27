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    Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretinde indirime gidildi

    Taşımacılar, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişen indirimden faydalanarak taşıma işleri organizatörlüğü belgesi alabilecek.
    • 27.08.2022 - 16:10
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    Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretinde indirime gidildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşımacıların, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında değişen indirimden faydalanarak taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) belgesine sahip olabileceğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, revizenin, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, prosedürlerin kolaylaştırılması nedeni ile yapıldığı aktarıldı.

    Revize talep ve öneriler göz önüne alınarak hazırlandı

    Bakanlığa gelen talep ve öneriler göz önüne alınarak hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği" bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    "TİO yetki belgesi yüzde 40 ile yüzde 85 indirimli"

    Yönetmelikle TİO belgesi alım prosedürlerinin kolaylaştırıldığı ve mesleki yeterlilikle sermaye şartlarının da iyileştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşımacılarımız, mevcut yetki belgesi türüne ve süresine göre yüzde 40 ile yüzde 85 arasında indirimden faydalanarak TİO yetki belgesi sahibi olabileceklerdir. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir."

    Yetki belgesi


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