Taşköprü sarımsağının fiyatı bu yıl istikrarlı gidiyor

Geçen yıl sarımsağın kilosu 55 liraya kadar çıkmış, yer yer daha da artmıştı. Bu yıl ise sarımsak fiyatları belirli bir istikrarı sürdürerek 15-30 lira arasında değişiyor.

Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı, temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

EKİM ALANI KÜÇÜLDÜ AMA VERİMİ ARTTI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen coğrafi işaret belgeli "Taşköprü sarımsağı"nın ekili olduğu alan bu yıl 3 bin dekar gerilemesine rağmen rekoltesi 2 bin ton arttı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekara geriledi. Geçen yıl 25 bin ton olan rekolte ise bu yıl 27 bin ton civarında gerçekleşti.

"BEYAZ ALTIN"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü'de yetiştirilen sarımsağın tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını kaydetti. Taşköprü sarımsağına "doğal antibiyotik" ve "beyaz altın" dediklerini ifade eden Butur, "Geçen yıl fiyatlar biraz tırmandı. Fiyatlar geçen yıl 55 liralara kadar çıktı. Bu yıl da 15 ile 30 lira arasında seyrediyor. Sarımsak fiyatlarında bu yıl hasat tarihinden bu tarafa çok fazla bir değişiklik olmadı." dedi.

"SARIMSAK ÇOK EL DEĞİŞTİRDİKÇE FİYATLAR ARTIYOR"

Sarımsak fiyatında istikrar istediklerini belirten Butur, şunları dile getirdi:

"Ne çok zirve yapsın ne de dip yapsın. Belirli bir fiyat üzerinde kalması, istikrarın oluşması çok önemli. Üretici için de istikrar önemli. Üretici önümüzdeki yıl ürününü kaça satabileceğini bilmek ister. 5 liralık düşüş ve yükseliş olabilir ama çok fazla oynamaması lazım. Fiyatların bu şeklide devam edeceğini düşünüyorum. Fiyatlar bundan aşağı inmemeli. El emeği var. Makineli tarımla sarımsak işlenmiyor. Çok büyük emek var. Sarımsak çok el değiştirdikçe fiyatlar artıyor. Üreticinin cebine bu paralar girmiyor. Bunun yarısı giriyor. Aracılar ne üreticiye ne tüketiciye acıyorlar."

“SARIMSAK, İLÇENİN GEÇİM KAYNAĞI”

Sarımsak üreticisi Murat Başkan ise ilçenin geçim kaynağının sarımsak olduğunu belirtti. Taşköprü sarımsağının diğer sarımsaklara göre çok daha kaliteli olduğunu belirten Başkan, "Sarımsakta fiyatlar 15 liradan başlıyor iriliğine göre kilogramı 30 liraya kadar çıkıyor." şeklinde bilgi verdi.