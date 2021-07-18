Tatil beldelerine akın akın göç devam ediyor

Uzun bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar yollara düştü. Muhalif medya ise yine algı oluşturmaya çalıştı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından tatilcilerin yolculuğu başladı.

Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerindeki otellerde boş yer kalmadı.

Otel işletmecileri, doluluk nedeniyle gelmeye devam eden rezervasyon taleplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

TURİZME 10 MİLYAR LİRA

Bayram tatilinin, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde durgunluk yaşanan iç turizmi hareketlendirmesiyle birlikte 10 milyon kişinin seyahat edeceği ve böylece 10 milyar liralık bir ekonomi oluşacağı belirtiliyor.

Ancak muhalif medya, ülkedeki tabloyu kötü gösterme çabalarına bir yenisini ekledi.

"BORÇ YÜKÜ" DEYİP, ARAÇ KUYRUKLARINI GÖRMEZDEN GELDİLER

"Vatandaş, bayrama borç yüküyle giriyor" başlıklı haberde, tatil beldelerine gidiş güzergahlarında oluşan araç kuyrukları göz ardı edildi.

İnsanların adeta tatile çıkmak için yarıştığı bir dönemde oluşturulmaya çalışılan algı dikkatlerden kaçmadı.

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk ViDEO